'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar
1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar paylaşıldı
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BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.
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Filmde başrolleri; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ile Okan Yalabık paylaşıyor.
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1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri devam ediyor.
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Güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikâyesiyle 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.
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