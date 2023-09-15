Bir Cumhuriyet filmi: Son Akşam Yemeği

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Sinema tarihimizde ilk kez işlenen konusuyla 'Son Akşam Yemeği'nde Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılırken alt katta bulunan mutfakta o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

Yapımcılığını CineGenna Pictures üstlendiği, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğu ise Levent Onan oturuyor.

Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandıracağı filmde Engin Şenkan ve Azra Aksu Ahir Usta ve torunu Elif olarak beyazperdeye gelecek. Filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi usta oyuncular da rol alıyor.

Dekor, kostüm ve sanat çalışmaları aslına uygun olarak yapılan, o günlerin sosyal ve psikolojik atmosferini yorumlayan 'Son Akşam Yemeği', 27 Ekim Cuma günü, Cumhuriyetimiz 100. yılında Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da aynı anda vizyona girecek.