Bir bakışta Tahir Karapınar

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği şimdilik son buldu ve göreve sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirildi. Sezonun tamamlanmasının ardından altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek Tahir Karapınar seçimi, tüm futbol camiası açısından sürpriz oldu. Altay'ın simge isimlerinden olan Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe serüveni ise Emre Belözoğlu aracılığıyla başladı.
EMRE BELÖZOĞLU ÖNERDİ, YÖNETİM KABUL ETTİ
Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelişen süreçte Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına başladı. Başkan Ali Koç anlaşacakları teknik direktör profilini divan kurulunda anlatırken yardımcı antrenörlüğe uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte top koşturan Mehmet Aurelio getirildi. Bu süreçte takımın 'teknik direktörü' ise Emre Belözoğlu oldu. Hem salgın öncesinde hem de salgın döneminde gayri resmi olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu, son olarak Tahir Karapınar'ın göreve getirilmesinde etkili oldu.
UEFA PRO LİSANSI SAYESİNDE MAÇLARA ÇIKABİLECEK
UEFA'nın 2011 yılında aldığı karar doğrultusunda UEFA Pro Lisans sahibi olmayan teknik heyet personelinin A Takımla birlikte sadece iki maça çıkabilme kriteri nedeniyle eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de geçici bir çözüm bulundu. Bugüne kadar bir teknik direktörle anlaşma sağlamayan sarı-lacivertlilerde UEFA Pro Lisansı bulunan Tahir Karapınar önce sezon sonuna kadar A Takımın başına ardından altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Tahir Karapınar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ile teknik sorumluluğu, milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde de bulunduğu aktarıldı.
ANTRENÖRLÜĞE 2004 YILINDA BAŞLADI
Antrenörlük kariyerine 2004 yılında simgeleştiği Altay'da başlayan Tahir Karapınar, yılında siyah-beyazlı kulüpte gençlik gelişim antrenörlüğü görevini üstlendi. 2007 yılından 2009'a kadar Altay'da antrenörlük yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı Ocak 2009'da 16 maç boyunca Altay'ın teknik direktörlük görevini üstlendi. Spor Akademisi mezunu olan Karapınar'ın 2010 yılında 17 Yaş Altı Milli Takım'ında yardımcı antrenörlüğe getirildiği belirtildi.
MİLLİ TAKIM'DAN SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ
2011 yılında Kemal Özdeş'le birlikte Gaziantepspor'da yardımcı antrenör olarak çalışan Karapınar, 2013 yılında Mehmet Özdilek'le birlikte Manisaspor'a geçti. Karapınar son olarak Ekim 2017 ile Mart 2018 arasında yine Mehmet Özdilek'in yardımcısı olarak Atiker Konyaspor'da antrenör olarak görev yaptı.
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