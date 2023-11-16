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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aydır haber alınamıyor

        İşe gitmek için çıktı, bir aydır haber alınamıyor

        Muğla'da, bir ay önce işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Fatih Meşe Altındağ'ı arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:55
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        Bir aydır haber alınamıyor
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        Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Mete Altındağ (33), 16 Ekim Pazartesi günü işe gitmek üzere evden ayrıldı.

        Her gün kullandığı servise binmediği belirlenen Altındağ'ın ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        5 yaşında bir çocuğu olan ve bir aydır kendisinden haber alınamayan Altındağ'ın hayatından endişe duyduklarını da dile getiren ailesi, Altındağ'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

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