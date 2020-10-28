Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayıma başlandı. Kısa süre sonra Kanal D'de yayınlanacak dizi ile ilgili merak edilenleri şimdiden bir araya getirdik...
BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİ MÜZİĞİ
Mohsen Namjoo’nun Toranj albümündeki Zolf isimli şarkıdır.
BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?
Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.
BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?
Özge Özberk,
Musa Uzunlar,
Emre Kınay,
Mert Yazıcıoğlu,
Simay Barlas,
Pamir Pekin
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!