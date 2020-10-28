Bir Annenin Günahı'nda çalan şarkıyı kim söylüyor? Bir Annenin Günahı hangi diziden uyarlama? İşte konusu ve o

Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayıma başlandı. Kısa süre sonra Kanal D'de yayınlanacak dizi ile ilgili merak edilenleri şimdiden bir araya getirdik...

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİ MÜZİĞİ

Mohsen Namjoo’nun Toranj albümündeki Zolf isimli şarkıdır.

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin