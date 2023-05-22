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Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aileyi yok eden sürücü gözaltına alındı!

4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Samsun'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada faciaya yol açan sürücü gözaltına alındı. Sürücünün daha önce aynı gerekçeyle ehliyetine el konulduğu belirlendi

Giriş: 22.05.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bir aileyi yok eden sürücü gözaltına alındı!
DHA

Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1´i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Okan U., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre aynı gerekçeyle ehliyetine el konulduğu belirlenin sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim &Ccedil;ubuk
İbrahim Çubuk

ÇAPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI

Kaza, 19 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan U. (37) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk´un (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çubuk´un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı.

Emine Ocak
Emine Ocak

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Zeynep Lina &Ccedil;ubuk
5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk

Yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan U. yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2,13 promil alkollü çıkan Okan U. hastanedeki tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Okan U., emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Bu arada, Selahattin Ocak´ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kiraz &Ccedil;ubuk
Kiraz Çubuk

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