Bir aileyi yok eden sürücü gözaltına alındı!

Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1´i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Okan U., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan U. yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2,13 promil alkollü çıkan Okan U. hastanedeki tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Okan U., emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Bu arada, Selahattin Ocak´ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.