Pfizer-BioNTech 6 ay ile 5 yaş arası çocuklarda üçüncü dozu test ediyor

Şirket, dış bağımsız Veri İzleme Komitesi’nin (DMC) yapılan rutin incelemenin ardından, 6 ay ila 5 yaş arasındaki tüm çocuklar ve bebekler için üçüncü dozu eklemeye karar verdiğini bildirdi. Açıklamada, “Çalışma şimdi, bu yaş grubunda yüksek düzeyde koruma sağlamak için iki dozluk serinin ikinci dozundan en az 2 ay sonra üçüncü bir dozun değerlendirmesini içerecektir” denildi. Devam eden çalışma kapsamında ikinci dozdan bir ay sonra aşı yapılanlar üzerinde bağışıklık analizi yapıldığı, 6-24 ay yaş aralığında olan grupta güçlü bir bağışıklık oluştuğu ve bu sonuçların 16-25 yaş arasındaki grupta görülen sonuçlara benzer olduğu ifade edildi. Öte yandan 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için ise beklenen bağışıklığın oluşmadığının ortaya çıktığı belirtildi.
Hiçbir güvenlik endişesinin tanımlanmadığı ve 3 mikrogramlık dozun, 6 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklarda olumlu bir güvenlik profilinin gösterdiği de açıklanırken; “6 aylıktan 5 yaşına kadar olan çocuklar için üçüncü bir 3 mikrogramlık dozu değerlendirme kararı, şirketlerin risk-fayda profilini en üst düzeye çıkarmak için doğru dozu dikkatli bir şekilde seçme taahhüdünü yansıtmaktadır” denildi. Üç dozlu çalışmanın başarılı olması halinde Pfizer ve BioNTech’in, 2022’nin ilk yarısında 6 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklar için Acil Kullanım İzni (EUA) için düzenleyicilere veri sunmasının beklendiği bildirildi. Faz 1/2/3 çalışmasına başlangıçta ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da 90'dan fazla klinik araştırma merkezinden 6 aylıktan 12 yaşına kadar 4 bin 500 çocuğun alındığı ve çalışmaların 5-12 yaş arası, 2-5 yaş arası ve 6 aydan-2 yaş arası olmak üzere 3 farklı kategoride devam ettiği ifade edildi.
Öte yandan, Pfizer ve BioNTech’in 5-12 yaş arası çocuklar için 10 mikrogram dozu test ettiği ifade edilirken, 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 600 çocuk üzerinde 10 mikrogram ve 30 mikrogramlık 3'üncü dozu test etmek için düşük dozlu bir alt çalışmanın başlatıldığı belirtildi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!