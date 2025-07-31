Binyamin Netanyahu Witkoff ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Netanyahu'nun ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

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Witkoff ve Netanyahu'nun bir araya geldiğini gösteren kısa bir görselin paylaşıldığı açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basın, üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, Witkoff ile Netanyahu'nun Gazze'de aşamalı ve kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşmasından, kapsamlı bir anlaşmaya geçme olasılığını görüştüğünü öne sürdü.

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Habere göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.

Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

⁠Ateşkes müzakereleri Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrılmıştı. Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti. Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir