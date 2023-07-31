Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra yeniden bir arada

Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Binnur Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, "Dumkof ve Dilek... Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.