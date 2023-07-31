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        Haberler Magazin Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra yeniden bir arada - Magazin haberleri

        Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra yeniden bir arada

        Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Dilek' ve 'Halis' karakterlerine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Geçmiş yılları yâd eden Şerbetçioğlu ile Uyandıran, birlikte objektif karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 16:40
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          Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisi hâlâ akıllarda...

          1989 - 2002 arasında ekrana gelen 'Bizimkiler'in oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.

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          Dizide 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, hasret giderdi.

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          Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

          Binnur Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, "Dumkof ve Dilek... Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.

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