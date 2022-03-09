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Bingöl ve Balıkesir'de okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 10 Mart 2022 yarın Bingöl ve Balıkesir okullar kar tatili oldu mu?

Bingöl ve Balıkesir'de okullar yarın tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başında yayınladığı kar uyarısının ardından günlerdir gündemden düşmeyen kar yağışı başladı. 9 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından pek çok ilden eğitime ara verildiğine dair haberler gelmeye başladı. Bingöl ve Balıkesir'de kar tatili olup olmadığı merak ediliyor.

09.03.2022 - 20:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Aybar kar fırtınası için geri sayım bitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre Türkiye'de 10 Mart Perşembe günü başlatyıp 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli kar yağışı bekleniyordu. Bugün İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı ile ilgili genelde yayınlandı ve okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği duyuruldu. Balıkesir ve Bingöl'de kaydedilen düşük hava sıcaklıklarının ardından Bingöl ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. 

  • BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Balıkesir Valiliği tarafından henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. 

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