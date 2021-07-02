Bingöl'deki depremin bilançosu açıklandı

AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, 25 Haziran'da Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin Kiğı ve Yayladere ilçesini etkilendiğini, depremin ardından sahada 6 gün süren ön hasar tespit çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde, köy ve mezralarında 555 hanenin hasar kontrolünü yaptıklarını aktaran Arslanboğa, "Bunlardan Kiğı ilçesinde 57, Yayladere'de de 11 hanenin ağır hasar gördüğü belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün hazırladığı Etkinlik Olur Raporu Bakanlığımıza sunulduktan sonra bölgede kesin hasar tespiti yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek." diye konuştu.