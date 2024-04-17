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Eskişehir'de, bir banka şubesinde hesabı bulunan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

EN AZ 40 MİLYON TL'LİK USULSÜZ İŞLEM YAPMIŞTI

AA'da yer alan habere göre, "Uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterilerini saptayıp, hesaplarındaki parayı önce farklı 4-5 kişi üzerine, daha sonra ise kendi hesaplarına aktardığı belirlenen şubede görevli banka müdiresi Ayşe Pelin Üner'in, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 avro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

REKLAM 5.3 MİLYON TL'Yİ GERİ ÖDEDİ, 21 YIL HAPİS İSTENDİ Müdire, zimmetine geçirdiği 5 milyon 331 bin 852 lirayı bankaya geri ödemişti. Polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Ayşe Pelin Üner hakkında "zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. "ZİMMET" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Pelin Üner ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı ise sanığın "zimmet" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Üner'in, "zimmet" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluğunun devamına hükmetti.

Zimmetine 5 milyon TL geçirmişti! İşte istenen ceza! Haberi Görüntüle