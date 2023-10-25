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Eskişehir´de özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe Pelin Üner (48), banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ocak ayında gözaltına alındı.

ZİMMET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ünver, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği´nce `zimmet´ suçlamasıyla tutuklandı.

5 MİLYON 331 BİN TL'Yİ ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner´in işlem yaptığı tüm banka hesapları incelemeye alınırken, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

PARAYI ÖZEL BANKAYA ÖDEMİŞ

Ayrıca soruşturma sürecinde Üner´in zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödediği belirtildi.

21 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Ayşe Pelin Üner hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianameyle de Eskişehir 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Üner hakkında, zimmet suçundan 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, iddianamede, "Şüphelinin bu suretle zincirleme şekilde zimmet suçunu işlediği, dolandırıcılık suçunun maddi unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığı, şüphelinin odasından çıkan dekontlar üzerinde yapılan imza incelemesinde şüphelinin herhangi bir evraka sahte olarak imza attığına dair bir bulgu bulunmadığı, şüphelinin soruşturma aşamasında bankanın zararını giderdiği, bu nedenle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.

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