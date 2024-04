İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!

İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti, sabah saat 09.00 sıralarında, Çatalca ilçesinde, Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi.

EVİ TERK ETMEK İSTEDİ KOCASI VURDU

DHA'da yer alan habere göre Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya C, evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.