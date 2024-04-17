İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!
İstanbul Çatalca'da, Bahattin C., tartıştığı eşi Asya C.'yi, başından silahla vurduktan sonra kendisini de vurdu. Kadın, olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı koca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti, sabah saat 09.00 sıralarında, Çatalca ilçesinde, Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi.
EVİ TERK ETMEK İSTEDİ KOCASI VURDU
DHA'da yer alan habere göre Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya C, evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
KATİL ZANLISININ DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin hayati tehlikesi ise devam ettiği öğrenildi.