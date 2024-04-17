Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, meteorolojik olarak hareketli bir perşembe gününün bizleri beklediğini kaleme aldı. Öztel, "Haftalar sonra yeni bir yağışlı hava sokuluyor, bu en sıcak nisan gününün ardından gece saatleri ve yarın sabah Marmara'da kuvvetli sağanaklar bekleniyor" dedi
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Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgelerine haftalar sonra yeni bir yağışlı hava sokuluyor, bu en sıcak nisan gününün ardından gece saatleri ve yarın sabah Marmara’da kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
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İstanbul ve yakın çevresinde yarın sabah 06.00 sularından itibaren öğleden sonraya kadar yağabilir.
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Sabah beklenen bu yağış gök gürültülü, şimşekli ve yer yer kuvvetli olacak, İstanbul’da hızlı düşmesi beklenen yağış ile yarın sabah bazı caddelerde su birikintileri görebilir, trafikte normalden de fazla vakit kaybedebilir.
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Bu duruma hazır olalım, önce gece yarısından sonra Edirne-Kırklareli, sabah olurken İstanbul çevresinde yağış başlamış olur. Uzun süredir yağmur kaydedemeyen barajlarımız da biraz tazelenir.
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Havada bugünlerde Cezayir-Libya tarafından taşınan tozlar yoğunlaştı, otomobillerin ve camların üstündeki kahverengi örtü, beklenen yağmurlarla temizlenir. İstanbul’da ve Marmara’nın batısında cuma ve cumartesi günleri de birkaç saat yağmur yağma ihtimali yüksek.
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Bir nisan günü ölçülen en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği, çeşitli ölçüm istasyonlarında rekorların kırıldığı bir 17 Nisan geçiriyoruz.
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Bugün hava sıcaklıkları 35°C’lere ulaştı, Karadeniz kıyılarında (Fön etkisi yapan güneybatılı rüzgar sayesinde) 35°C’yi de aştı. Aslında ülkemizde meteorolojik olarak tarihi bir gün daha yaşanıyor. Yarın başlaması beklenen hava değişimi ile serinlik hissedeceğiz.
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Rüzgar Ege’de ve Marmara’da lodostan 25 ila 40 km/saat süratle esiyor, yarın öğle olurken esinti kuzey ve kuzeybatıdan gelmeye başlayacak, karayel ile hava da biraz serinleyecek.
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Önce sıcak, ardından soğuk rüzgar fırtınaları ile hareketli bir perşembe olacak. Marmara’da deniz ve hava ulaşımında gecikmeler yaşanabilir, yarın 07.00 ila 17.00 arası hava olayları kuvvetli, hazırlıklı olalım.
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Cuma gecesi ise Ege kıyıları ve yine Trakya çevresinde yeni sağanak ve fırtınalı hava koşulları görülüyor. Hafta sonuna batıda ilkbahar karakterine uygun, bir sıcak bir soğuk ve arada kuvvetli yağışlı havalarla giriyoruz.
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Bu durum uzun süredir yağmur düşmemiş topraklarımıza, göller ve barajlarımıza bereketli gelecektir. Şimdilik yağış Marmara ile Ege, biraz da İç Anadolu’nun batısı ile sınırlı kalacak görünüyor.
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