Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Giriş: 04.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:39
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Bingöl'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.
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