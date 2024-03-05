Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ele geçirildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce 2 sığınakta yapılan aramada roketatar, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.