Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Kar tatiline ilişkin açıklama, Bingöl Valiliği'nden yapıldı. İşte, Bingöl'de kar tatili açıklaması...

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler idari izinli sayılacak.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelliler idari izinli sayılacak" denildi.