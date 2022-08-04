Bingöl'de 3,7'lik deprem

AA

Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte saat 23.20'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilerek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görseli AFAD tarafından servis edilmiştir.