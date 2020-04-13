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Bingöl’de bir yakınında koronavirüs tespit edilen anne Z.E , doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde kaldırıldı. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıktı, bebeğinin testi ise pozitif çıktı.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi.

Anne ve bebek doğum hastanesi personelinin alkışları eşliğinde bugün taburcu edildi.

11 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ DA KORONA'YI ATLATTI

Kahramanmaraş'ta da 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Öksürük şikayetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.Y.'nin, yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine hastaneye yatışı yapılan küçük kızın tedavisine başlandı.

Tedaviye olumlu yanıt veren E.Y., koronavirüsü yenmeyi başardı. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıya evine uğurlandı.