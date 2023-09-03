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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Binali Yıldırım'dan Sabancı çiftine ziyaret

        Binali Yıldırım, Sabancı çiftini ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:39
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        Binali Yıldırım'dan Sabancı çiftine ziyaret
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        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri yapılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.

        DHA'da yer alan habere göre Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

        Binali Yıldırım, hastaneden çıktığı sırada yanına yaklaşan vatandaşlarla da tokalaşıp, kısa süreli sohbet etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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