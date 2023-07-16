BİM aktüel ürünler kataloğu listesi çıktı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler BİM'in bu haftaki indirimli ürünlerinin neler olduğunu araştırıyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta; buzdolabından çeyiz setine, katlanabilir elektrikli bisikletten cep telefonuna kadar birbirinden farklı indirimli ürünler yer alıyor. İşte, 18-21 Temmuz 2023 BİM aktüel kataloğu...

18 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 14,50 TL

Soyulmuş Çiğ Badem 39,50 TL

Kıyılmış İç Fındık 19,50 TL

Hazır Aşure 15,00 TL

Aşurelik Buğday 14,50 TL

Kırık Ceviz İçi 42,50 TL

Dut kurusu 29,50 TL

Kuru Meyve Karışımı 29,50 TL