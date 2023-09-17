Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM'de elektrikli bisiklet satışa çıkıyor! 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM'de elektrikli bisiklet satışa çıkıyor! İşte 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

        Her hafta Salı ve Cuma günlerinde yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı onlarca ürün yer alıyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM elektrikli bisiklet satışa çıkartıyor. 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 01:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Eylül Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda süt ve süt ürünleri, pasta ürünleri satışa çıkarken 22 Eylül Cuma kataloğunda ise elektrikli bisiklet satışa çıkıyor. İşte 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

        • 2

          22 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        • 3
        • 4
        • 5
        • 6

          19 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa