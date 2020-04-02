BİM çalışma saatleri 2020

BİM marketi kaça kadar açık kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Ülkemiz de koranavirüsü önlemek ve en az hasar ile atlatmak amacı ile birçok değişiklikler yapılmaktadır. Bim çalışma saatleri de bu sebepten dolayı değişmiştir. BİM, ülkemizde olan koranavirüs sebebi ile bir süre 10:00 da açılacak ve 20:00’de kapanacaktır. Bu sürede önlemler en sıkı şekilde yapılacaktır. Ekmek, sebze ve meyveler poşetlenerek konulacak. Müşterilerin ve çalışanların arasında en az 1 metre mesafe bulunacaktır. Aynı zamanda bu virüs sebebi ile çocuklar markete giremeyecektir. Çalışanların ellerinde eldiven bulunacak ve maskeli olacaklardır.

BİM Saat Kaçta Açılıyor?

BİM'in çalışma saatleri koranavirüsten dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilmiştir. Bunun sebebi ise virüsü engelleme ve yayılımını yavaşlatma düşüncesidir. Bim koranavirüs sebebi ile artık BİM saat 10.00’da açılacaktır.

BİM Saat Kaçta Kapanır?

Biliyorsunuz ki BİM’in açılış saatinde koranavirüs sebebi ile değişiklik yapıldı. Aynı şekilde kapanış saatinde de değişikliğe gidilmiştir. BİM artık 22:00 da kapanacaktır.

Bim Hafta Sonu Açık mı?

Bim hafta sonu açıktır. Çalışma saatleri ise hafta içi olduğu gibi 10:00 da başlayıp 20:00 da sona erecektir.

Bim Çalışma Saatleri 2020

Son zamanlarda koranavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayılmaktadır. Bu sebeple de yayılmasını engellemek için 2020 BİM çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Bim çalışma saatleri bu süre içerisin de sabah 10:00 da açılacak ve akşam 20:00’de son bulacaktır. Bu sürede hijyene son derece önem verecek ve çalışanlarda mutlaka eldiven ve maske bulunacaktır. Ayrıca market içerisindeki sebze ve meyveler artık poşetlenerek satışa sunulacaktır.