BİM'de her cuma ve salı günleri olmak üzere haftanın iki günü satışa sunulan uygun fiyatlı aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta 26 Temmuz Salı günü müşterisi ile buluşacak BİM aktüel indirimli ürünleri açıklandı. İşte alışveriş severlerin merakla beklediği BİM 26 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu...