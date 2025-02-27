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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: Ramazan’a özel indirimler! 28 Şubat Cuma BİM’de bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel indirimler! 28 Şubat Cuma BİM'de bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 28 Şubat Cuma gününden itibaren dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL'den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL'den satışa çıkacak. Öte yandan Ramazan ayında sofraları süsleyecek lezzetler için hurma, gül şerbeti, domates salçası, pirinç ve daha fazlası indirimde olacak. İşte 28 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:26
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL, Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Philips Air Fryer 4.290 TL, Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL, Düzleştirici 329 TL’den satışa çıkacak. İhtiyacına yönelik alış yapmak isteyenler indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 28 Şubat Cuma BİM indirimli ürünler

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL

          Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL

          Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL

          Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL

          Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL

          Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL

          Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL

          Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL

          2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL

          Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL

          Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

        • 3

          Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

          Philips Air Fryer 4.290 TL

          Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

          Düzleştirici 329 TL

          Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

          Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

          Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

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