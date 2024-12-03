BİM aktüel ürünler kataloğu: 3- 4 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler indirimli?
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 3-4 Aralık BİM indirimlerinde buzdolabı, deterjan, yoğurt, tereyağ, derin dondurucu, siyah cam ocak bulunuyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. İşte 3- 4 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli listesi
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3- 4 Aralık BİM aktüel kataloğu ürünleri yayınlandı. Yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Çarşamba ürünleri neler, hangi ürün kaç liradan satışa çıkacak? İşte BİM indirimli ürünler
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BİM AKTÜEL 3 ARALIK 2024 KATALOĞU
Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
İçim Tereyağı 750 g 249 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL
Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL
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BİM AKTÜEL 4 ARALIK 2024 KATALOĞU
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL
Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
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