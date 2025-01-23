BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. Bu haftaki indirimler arasında İnsan Anatomisi Maketi 299 TL, Mekanik Uçan Ejderha 549 TL, Küvette Bebek 139 TL, Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL, Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL'den satışa çıkıyor. Peki Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler merak ediliyor. Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL, LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL, Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL, Dijital Smart Baskül 279 TL’den satışta olacak. İşte, 24 Ocak BİM indirimleri
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BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL
Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
Dijital Smart Baskül 279 TL
Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL
Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL
Gece Lambası 49 TL
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Powerbank 20.000 Mah 599 TL
Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
Gaming Mouse Pad 199 TL
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