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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 22- 23 Nisan 2025: Tiny House indirimde! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu

        BİM aktüel ürünler kataloğu 22- 23 Nisan 2025: Tiny House indirimde! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. Bugünden itibaren BİM'de yoğurt, dana kuzu kıyma, et piliç, türk somon füme indirimde olacak. Öte yandan 23 Nisan'da verandalı 8500 flat tıny house 610 bin TL'den satışa çıkacak. 23 Nisan'da elektrikli güveç, buhar kazanlı ütü, ekspresso makinesi dikkat çekti. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:46 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:46
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        • 1

          BİM aktüel ürünler aktaloğu yayınlandı. 22-23 Nisan BİM aktüel ürünlerde teknoloji, gıda, bebek malzemeleri indirimde olacak. Peki Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?

        • 2

          BİM AKTÜEL 22 NİSAN 2025 KATALOĞU

          Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

          Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

          İçim Labne 3x180 g 109 TL

        • 3

          Torku Tereyağ 750 g 279 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

          Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL

          Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

          Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

          Dost Ayran 2 L 49,50 TL

        • 4

          San Sebastian Cheesecake 550 g 139,50 TL

          Bonfilet Dana / Kuzu Kıyma 500 g 189 TL

        • 5

          BİM 23 NİSAN 2025 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

          Verandalı Flat Tiny House 610.000 TL

          Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.900 TL

          KUMTEL Profesyonel StandLı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.450 TL

          KUMTEL Elektrikli Güveç 990 TL

          KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2.450 TL

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