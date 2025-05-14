Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs Cuma 2025: BİM'e bu hafta ankastre set ve dikey süpürge geliyor!

        BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Cuma fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 16 Mayıs Cuma aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. BİM'de bu cuma yeni katalog alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 16 Mayıs'ta; ankastre set, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Habertürk Anasayfa