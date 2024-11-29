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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 29 Kasım 2024: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler 29 Kasım 2024: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Kasım Cuma gününden itibren BİM aktüel kataloğunda cam ankastre set, radyatör, saç kurutma makinesi, televizyon, düdüklü tencere indirimli olacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Peki, 29 Kasım 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:02
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünleri belli oldu. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve kedi-köpek ürünlerine indirim geldi. Peki, 29 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 29 Kasım 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 KASIM 2024

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

          TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

          Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL

          Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

          11 Dilim Radyatör 2.490 TL

          Saç Kurutma Makinesi 579 TL

          Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL

        • 3

          Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 89 TL

          El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

          Furminatör Pet Tarağı 129 TL

        • 4

          Kedi Boyun Künyesi 49 TL

          Işıklı Tasma 89 TL

          Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

          Pet Pati Temizleyici 129 TL

        • 5

          Pet Su Sebili 699 TL

          Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

          Seramik Mama / Su Kabı 249 TL

          Köpek Gövde Tasması 69 TL

          Airtag Uyumlu Tasma 149 TL

        • 6
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