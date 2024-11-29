BİM aktüel ürünler 29 Kasım 2024: Ankastre ocak ve fırın indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünleri belli oldu. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve kedi-köpek ürünlerine indirim geldi. Peki, 29 Kasım Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 29 Kasım 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı