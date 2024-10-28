BİM aktüel ürünler 29 Ekim 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Ekim 2024 mağaza raflarında satışa çıkacak katalogda yer alan ürünlerin tam liste merak ediliyor. İşte BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler
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BİM kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Kahve makinesi, süpürge, düdüklü tencere, hurç çeşitleri, mutfak tartısı, televizyon gibi pek çok ürün yerini alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var?
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29 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
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Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 115 TL
İçim Labne 3x180 g 89,50 TL
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