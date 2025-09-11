BİM aktüel ürünler 12 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 12 Eylül BİM kataloğunda beyaz turbo cam ankastre, mikrodalga fırın, cep telefonu, 5 raflı kitaplık, oyun sahnesi, koltuk örtüsü indirim listesinde yer aldı. İşte, 12 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Keysmart Semaver 1.990 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL, Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL, Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL, Yüz Temizleme Fırçası 49 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025 KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Keysmart Semaver 1.990 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL
Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL
Yüz Temizleme Fırçası 49 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL
Şarjlı Kişisel Blender 549 TL
Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL
Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL
- 7