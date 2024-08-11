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        Haberler Bilgi Ekonomi BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: 14 Ağustos BİM aktüel kataloğu fiyat listesi açıklandı! BİM'e tiny house ve karavan geliyor!

        BİM'e tiny house ve karavan geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:48
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        • 1

          BİM 14 - 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; tiny house, çekme karavan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, giyim seçenekleri ve mutfak eşyalarından birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 14 - 16 Ağustos 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM 14 Ağustos 2024 Aktüel Ürünleri:

          4 Metre Çekme Karavan

          Verandalı 8500 Flat Tiny House

          İç Ölçü: 8.368mm x 2.350mm – h: 2.448mm

          Yaşam Alanı: 20 m²

          Fiyat: 599.000,00 TL

        • 3

          Knot marka çeki oku ve dingil seti

          Galvaniz Vidalı Sistem Şasi

          Fiyat: 279.000,00 TL

          Deniz Scooter Corby M1

          Giriş değeri: DC 29.4V / 2A

          Motor Gücü: 500W*2

          Fiyat: 18.990,00 TL

          Elektrikli Çocuk Scooter Corby CS50

          Yaş aralığı: 6-16 Yaş

          Batarya kapasitesi: 2.5 AH Lithium

          Fiyat: 5.990,00 TL

          Trambolin- Ayarlanabilir Tutma Barı

          Zıplama Alanı Eni: 121 cm

          Fiyat: 2.990,00 TL

          Cam Temizleme Robotu PSH20

          Fiyat: 5.990,00 TL

        • 4

          Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS

          Elektronik kontrol sistemi

          Kapı açık alarmı

          Fiyat: 19.975,00 TL

          Nofrost Buzdolabı Key 250 NF

          Elektronik kontrol sistemi

          LED aydınlatma

          Fiyat: 9.975,00 TL

          Buzdolabı Key 330 STE

          İki kapılı

          1 adet sebze saklama bölmesi

          Fiyat: 10.975,00 TL

          8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CM

          Program takibi

          İnverter motor

          Fiyat: 9.750,00 TL

        • 5

          8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CMS

          Program takibi

          İnverter motor

          Fiyat: 11.975,00 TL

          8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KRT

          Program takibi

          Çocuk kilidi

          Fiyat: 9.975,00 TL

        • 6

          4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM

          Paslanmaz çelik gövde

          Ayarlanabilir fincan rafları

          Fiyat: 8.975,00 TL

          4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS

          Paslanmaz çelik gövde

          Ayarlanabilir fincan rafları

          Fiyat: 10.475,00 TL

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