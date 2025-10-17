BİM 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 21 Ekim Salı; gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...