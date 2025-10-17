BİM 21 Ekim aktüel kataloğu yayında! İşte ürünler listesi
BİM aktüel 21 Ekim kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için sizlerle paylaştık. İşte 21 Ekim Salı BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünler...
Giriş: 17.10.2025 - 20:57 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:54
BİM 21 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 21 Ekim Salı; gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
