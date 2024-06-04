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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 7 Haziran 2024 kataloğu: Elektrikli bisiklet kampanyası! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünler fiyatları

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta Cuma 7 Haziran 2024 BİM kataloğu ürünleri

        BİM 7 Haziran 2024 aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta birçok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa çıkacak. 7 Haziran 2024 BİM kataloğunda; elektrikli bisiklet ve televizyon kampanyası dikkat çekti. Ayrıca bu hafta BİM'de 26 jant çift amortisörlü bisiklet 3.599 TL, kemik iletimli kablosuz kulaklık 999 TL, motosiklet intercom sistemi 1.499 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 7 Haziran 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:42
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        • 1

          Haftanın BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN 2024 KATALOĞU

          RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.999 TL

          Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL

          Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet - 3.599 TL

          Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti - 3.299 TL

          Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık - 999 TL

          Polosmart Wireless Mikrofon PSM114 - 399 TL

          Prozone Bluetooth Silindir Speaker - 389 TL

          Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124 - 89 TL

          North Pasific Katlanabilir Sırt Çantası - 89 TL

        • 2

          Kandao 360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti - 19.999 TL

          Prozone Motosiklet İntercom Sistemi - 1.499 TL

          Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak - 1.119 TL

          North Pasific Motosiklet Sırt Çantası - 999 TL

          Moto Ware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod - 199 TL

          Proare Kamp Işığı Mini& Karabinalı & Mıknatıslı Işıldak - 99 TL

          Auto Ware Makaralı Güneşlik - 179 TL

          Space 24 Araç Lastik Tamir Kiti - 69 TL

          Space 24 Araç İçi Temizleme Jeli - 39 TL

        • 3

          Space 24 Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası - 849 TL

          Auto Ware Park Sensörü - 749 TL

          Auto Ware Araç İçi İnverter - 699 TL

          Auto Ware Uzatma Kablolu Araç Şarj Cihazı - 379 TL

          Auto Ware Çakmaklık Şarj Aleti - 149 TL

          Space 24 Araç İçi Fm Transmitter SP121 - 129 TL

          Auto Ware Elit Araç İçi Telefon Tutucu - 299 TL

          Auto Ware Araç İçi Nemlendirici - 349 TL

          Auto Ware Araç İçi Bardaklık - 89 TL

          Auto Ware Bel Desteği - 59 TL

        • 4

          Moda İkonu Bebekler - 249 TL

          Yükselen Zeka İlk Magnet Puzzle Seti 12-36 Ay - 179 TL

          MGS Oyuncak Yüzen Hava Araçları - 109 TL

          Gokidy Mega Çubuklar 200 Parça - 119 TL

          Oyuncak Ocak Seti ve Hamur - 79 TL

          Gokidy Tetra Denge Gondolu - 75 TL

          Gokidy Eğlenceli Şekiller - 99 TL

          Parıltı Şekilli Boyama Kitapları - 19,50 TL

        • 5

          Senna 32 İNÇ 32SN5000H HD READY UYDU ALICILI TV - 4.199 TL

          Senna 65 İNÇ UHD GOOGLE TV 65DG22000 - 17.299 TL

          Dijitsu 65 Inç UHD Google TV - 17.299 TL

          Dijitsu 55 Inç Ultra HD Google TV - 12.999 TL

          Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV - 4.199 TL

        • 6

          Emsan Karnıyarık Tenceresi - 649 TL

          Emsan Wok Tava - 499 TL

          Emsan Alüminyum Döküm Sac Tavası - 449 TL

          Emsan Izgara Tavası - 629 TL

          Berlin Düdüklü Tencere Seti - 829 TL

          Tek Fiyat Bıçak Ürünleri - 59 TL

          Chef's Sütlük - 129 TL

          Chef's Yuvarlak Fırın Tepsi - 299 TL

          Cook Love Renkli Çelik Süzgeç - 179 TL

        • 7

          Paşabahçe Kapaksız Kavanoz - 11 TL

          Çizgili Kavanoz - 49 TL

          Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri - 1,65 TL

          Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı - 89 TL

          Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı - 109 TL

          Colorina Saklama Kabı - 39 TL

          LAV Nez Çay Bardağı - 79 TL

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