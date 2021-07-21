Süpermarket BİM, günün hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor. İşte Kurban Bayramı sırasında BİM'in durumu...

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.