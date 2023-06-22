BİM'den rekabet cezası için iade başvurusu

HABERTURK.COM

BİM, Rekabet Kurulu'nun verdiği 718 milyon liralık cezaya karşı başlattığı yargı sürecinden vazgeçeceğini açıkladı. Peşin ödediği 718 milyon liralık cezanın 360 milyon lirasının iadesi için başvuruda bulunacağını bildirdi.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Rekabet Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararıyla ilgili İdari yargı süreci devam ederken yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7440 sayılı Kanun"), yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla, 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı vermiştir. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından 7440 sayılı Kanun kapsamında ilgili İdare'ye başvuru yapılacak ve istinaf aşamasında olan idari yargı sürecinden feragat edilecektir. Başvuru çerçevesinde, 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarda karşılık ayrılan ve 2022 yılı içerisinde peşin ödenen yaklaşık 718 milyon TL'lik ceza tutarının mevzuata istinaden hesaplanan yaklaşık 360 milyon TL'sinin iade alınması için Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır. İade alınacak tutar Şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO