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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 17 Ocak 2025 aktüeli: Anne babaların dikkatine: Bu Cuma günü BİM'e bebek ürünleri geliyor!

        Anne babaların dikkatine: Bu Cuma günü BİM'e bebek ürünleri geliyor!

        BİM 17 Ocak itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu Cuma BİM'e bebek ürünleri geliyor; mama sandalyesi, bebek nevresim eti, bebek battaniye, katlanabilir bebek küveti, mama önlüğü gibi onlarca ürün raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 17 Ocak 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:05
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        • 1

          BİM'e 17 Ocak Cuma gününden sonra anne babaların çokça işine yarayacak bebek ürünleri geliyor. Ek olarak, raflarda küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, elektronik ürünler gibi başka ürünler de olacak. İşte, BİM 17 Ocak aktüeli...

        • 2

          BİM 17 OCAK 2025 AKTÜELİ

          Chef's Derin Tencere 379 TL

          Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

          Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL

          Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL

          Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL

          Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL

          LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL

          LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL

          Köşegen Raf 159 TL

          Melamin Tepsi 99 TL

          Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL

          Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL

          Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL

        • 3

          Mama Sandalyesi 479 TL

          Aktivite Minderi 319 TL

          Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL

          Bebek Nevresim Seti 199 TL

          BabyCo Ana Kucağı 799 TL

          Bebek Kırlent 59 TL

        • 4

          Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL

          Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL

          Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL

          Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL

          DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL

        • 5

          Katlanabilir Su Kovası 169 TL

          Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

          Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

          Katlanabilir Maşrapa 59 TL

          Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL

          Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL

          Oioi Basics Kase 229 TL

          Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL

          Oioi Porsiyon Mama Tabağı 399 TL

          Oioi Nam Nam Mama Kaşığı 99 TL

          Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 59 TL

          Çocuk Alıştırma Klozeti 399 TL

          Melamin Mama Tabağı 109 TL

          Desenli Çocuk Çerezlik 49 TL

          Mama / Süt Kabı 4'lü 45 TL

          Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL

          Bebek Elbise Askısı 6'lı 49 TL

        • 6

          TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL

          TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

          Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

          Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

          Arzum Çubuk Blender 890 TL

          Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL

          Philips Süpürge 5.795 TL

          Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

          Philips Doğrayıcı 1.499 TL

          Philips Su Isıtıcı 499 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

        • 7

          Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL

          İlk Arabam 399 TL

          Hareketli Kitaplar 39 TL

          Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL

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