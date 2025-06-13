BİM 17-20 Haziran kataloğu yayında: Kamp ürünleri ve drone geliyor!
BİM 17-20 Haziran aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 17-20 Haziran fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 17-20 Haziran güncel aktüel kataloğu...
Giriş: 13.06.2025 - 21:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:23
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BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 17-20 haziran kataloğunda; drone, kamp malzemeleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 17-20 Haziran ürünler kataloğu...
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