BİM 16 Eylül 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 16 Eylül Salı gününe ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda fındık ezmesi, nutella, bebek bezi, çamaşır suyu indirimde yer alıyor. İşte, 16 Eylül Salı BİM indirimli ürünlerin tamamı
Giriş: 15.09.2025 - 16:13 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:13
- 1
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Özellikle kahvaltılık ürünlerdeki indirim dikkat çekiyor. Peki BİM 16 Eylül 2025 Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2
- 3
-
- 4
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ