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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM sonuçları sorgula: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi açıklandı!

        BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM mülakat sonuçları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti için Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme süreci bir süredir devam ediyordu. Değerlendirmelerin sona ermesi ertesinde kabul edilen öğrenciler ilan edilecek. Bu kapsamda, "BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:09
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        • 1

          Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. 26 Temmuz tarihine kadar süren değerlendirmelerin ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        • 2

          BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          BİLSEM mülakat sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

          BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          BİLSEM sonuçları, meb.gov.tr adresinde 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü itibarıyla açıklanacak.

        • 3

          BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

          BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 05 Ağustos ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

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