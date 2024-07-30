Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. 26 Temmuz tarihine kadar süren değerlendirmelerin ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...