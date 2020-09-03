BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM grup tarama sınavları 5 Eylül'den itibaren devam edecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.