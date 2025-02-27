BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuçları için gözler MEB'te

23 Şubat’ta sona eren BİLSEM sınavı için gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?