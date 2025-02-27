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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuçları için gözler MEB’te

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuçları için gözler MEB'te

        BİLSEM sınav sonuçları için gözler MEB'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:00
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        • 1

          23 Şubat’ta sona eren BİLSEM sınavı için gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.

          BİLSEM sınav sonuçları 28 Şubat Cuma günü saat 09.00 itibariyle MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak.

          Öğrenciler 3-7 Mart tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itiraz işlemlerini yapabilecek.

        • 3

          BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

          BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

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