BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM yani Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçlarının 14 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu. BİLSEM sınavında başarılı olan öğrenciler yapılan kayıtların ardından iletişim becerilerinden problem çözme tekniklerine, yabancı dilden özel yetenekleri geliştirmeye kadar pek çok alanda özel eğitim alıyor. MEB'in 2020 BİLSEM sınav takvimi ve BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi haberimizde.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulama süreci sonuçları, Bugün Bakanlığın internet sitesinden 10.00 ile 14:00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

BİLSEM SONUÇLARI BURADA AÇIKLANIYOR

MEB BİLSEM 2020-2021 TAKVİMİ

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.



BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.