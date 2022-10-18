Sanatçının yakın dostu Hamdi Alkan da, "Son anına kadar sokaktaki insanlar, sokak hayvanları, canları için en kötü zamanda paylaşım yapıyorsa bu onun ne kadar iyi insan olduğunu gösterir. Ben buraya onun iyi bir insan olduğunu ifa etmek için geldim. Beklemiyordu bunu, böyle bir şeyi, hayat dolu bir insandı. Başka bir şey gelişti, kanser domino gibi bir hikaye, siz onu iyileştirirken vücudunuzda başka bir şey oluyor. Çok üzüldüm, başımız sağ olsun" dedi.