Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Eilish ile ilgili açıklamada bulunan PETA Başkan ​​Ingrid Newkirk, Billie Eilish'in adımları ve bir kez daha deri, kürk ve ipek kullanımının artık sona ermesi gerekliliğine vurgu yapmasının değerine dikkat çekmişti. Newkirk, ünlü yıldızla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Gezegenimizi hayvanlarla paylaşmak, vegan moda ve yemeklerle onlara daha içten yaklaşmak konusunda önüne çıkan her fırsatı değerlendiren Eilish'i kutluyoruz.