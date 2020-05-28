Bedenini aşağılayan yorumlardaki dikkat çekmek isteyen Eilish, "Rahat bir şey giyersem kadın olmuyorum. Soyunup dökülürsem kötü oluyorum. Kim olduklarına biz karar veriyoruz. Değerlerini biz belirliyoruz. Daha fazla giyinirsem, daha az giyinirsem, beni ben yapan şeye kim karar verecek? Bunun anlamı ne? Değerim sadece sizin algınıza mı dayanıyor? Yoksa benimle ilgili fikirleriniz benim sorumluluğumda değil mi?" dedi.