Bill Gates koronavirüse yakalandı

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Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter'da resmi hesabından duyuran Gates, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum.

Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım.

Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek.

Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Gates şubat ayında, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" demişti.

Gates ocak ayında ise sosyal medyadaki aşı ile ilgli dezenformasyonlar ve salgının başından bu yana komplo teorisyenleri tarafından yöneltilen "aşılar ile çip takılmak isteniyor" suçlamalarına yanıt vermiş, "Senin, benim ve Tony Fauci gibi insanlar birçok yanlış suçlamaya maruz kaldık. Bu kadarını beklemiyordum. İnsanların kollarına çip takmam mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapayım ki?" ifadelerini kullanmıştı.