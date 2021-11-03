Gates'in Türkiye tatiline ilişkin flaş iddia!

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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" adlı mega yatıyla, Bodrum ilçesi koylarına demir atmasının sebebi belli oldu.

Önceki günlerde Bill Gates’in doğum günü partisi için özel bir gece düzenlemek amacıyla Bodrum'a geldiği, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da Gates'in doğum günü partisine katılmak Bodrum'da bulunduğu ifade edilmişti.

Ancak New York Post'a konuşan kaynaklar, Gates'in Türkiye’de sürdürülebilir bir çiftlik yaratmak istediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Bodrum'da tatil yapan Gates'in Türkiye'den yüzlerce dönümlük arsa baktığı iddia edildi.

NY Post’a konuşan kaynaklar, Gates'in eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolarlık Bill&Melinda Gates Vakfı için "Türkiye’de çok büyük sürdürülebilir tarım alanı yaratmak" istediğini söyledi.

GATES'IN DOĞUM GÜNÜ

28 Ekim 1955 doğumlu olan Bill Gates “Lana” isimli yatıyla mavi yolculuğa çıktıktan sonra Bodrum’a geri döndü. Göltürkbükün’de ultra lüks bir villada Doğum günü partisi veren Bill Gates’in 66’cı yaş gününü Bodrum’da kutladı.

Yaş gününe Jeff Bezos başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların, iş insanlarının katıldığı öğrenildi.